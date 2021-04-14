مهرجان أكيتو الرابع يوثّق حضارة أصبح عمرها 6771

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم من الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق – مكتب الثقافة السريانية وبالتعاون مع اتحاد الادباء والكتاب السريان وتحت شعار ( أكيتو أصالة وتجدد ) شهدت قاعة فرقة مسرح بغديدي ( قره قوش ) فعاليات مهرجان اكيتو الرابع صباح يوم الاحد 11 نيسان 2021 الذي اقامه المكتب السرياني في الاتحاد …

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