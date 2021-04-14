2021/04/14 | 23:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بيانا اوضحت خلاله تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي.

وقالت وزارة الداخلية في البيان: بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.

واضاف البيان: لحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: هجوم مطار اربيل نفذ عن طريق طائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: هجوم مطار اربيل نفذ عن طريق طائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).