هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش التركي في شيخان

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع، مساء اليوم الاربعاء، عن استهداف قاعدة عسكرية تابعة للجيش التركي في قضاء شيخان بهجوم صاروخي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـPUKmedia: ان 3 صواريخ استهدفت قاعدة تابعة للجيش التركي في قضاء شيخان.

وضاف المصادر: ان احد الصواريخ سقط فوق قرية قرب القاعدة العسكرية مما ادى الى اصابة فتاة شابة بجروح مختلفة.

واوضح المصدر: ان الصاروخين الآخرين سقطا داخل القاعدة العسكرية التركية دون وقوع اية اضرار بشرية، مشيراً الى ان القوات الامنية انتشرت في محيط القاعدة العسكرية بعد الهجوم.

PUKmedia خاص

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