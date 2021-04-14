داخلية إقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن استهداف مطار اربيل

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، الأربعاء، أن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي تم عبر طائرة مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 نيسان 2021)، انه "بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار"، موضحة "استهدافها مركزا لقوات التحالف الدولي في المطار".

وأضاف، البيان، انه "لحسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضرارا مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيرة".

N.A

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