البنتاغون يصدر توضيحا بشأن استهداف اربيل

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الدفاع الاميركية، الاربعاء، بان لديها علم مسبق عن استهداف مطار أربيل.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح في تصريح تابعه NRT عربية، (14 نيسان 2021)، إن "الوزارة على علم بالتقارير حول استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق".

وأضافت، أن "المعلومات الأولية تشير إلى نشوب حريق كبير في محيط المطار".

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