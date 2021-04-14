تعليق من ’البنتاغون’ على القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل

2021/04/14 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

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البنتاغون: وزارة الدفاع الأميركية على علم بالتقارير حول استهداف مطار أربيل الدولي، الأربعاء، بكردستان العراق.



وأضافت المتحدثة أن المعلومات الأولوية تشير إلى نشوب حريق كبير في محيط المطار.

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