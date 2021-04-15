الريال يتخطى الريد ويتأهل لنصف نهائي دورة الأبطال

2021/04/15 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حسم ريال مدريد، عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تخطى ليفربول، خلال مواجهة ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.وحقق ريال مدريد، انتصارًا […]

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