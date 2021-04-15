الريال يتأهل لدور الاربعة بتعادل سلبي مع ليفربول في إياب الابطال

2021/04/15 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق ريال مدريد بكرة القدم اليوم الاربعاء ( 14 نيسان 2021)، الى الدور نصف النهائي، بعد التعادل سلبيا امام ليفربول، في لقاء جرى على ملعب أنفيلد، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل مانشستر سيتي ايضا بعد الفوز على على بوروسيا دورتموند 2 -1، لحساب الدور نفسه.

الشوط الاول شهد بداية قوية لليفربول، أثمرت عن أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، وبدأ ريال مدريد يخرج من مناطقه بعد انقضاء الربع ساعة الأولى، وكاد كريم بنزيما أن يهز الشباك بحلول الدقيقة 19، وذلك بعد أن راوغ مدافعين وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس أليسون بيكر، واستمر ضغط الفريق الانكليزي حتى نهاية الشوط الاول الذي انتهى صفر – صفر.

وواصل ليفربول الضغط على ريال مدريد بحثاً عن تسجيل الهدف الأول من انطلاقة الشوط الثاني، وأهدر البرازيلي روبيرتو فيرمينو فرصة ثمينة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد أن استقبل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، وقام بدوره بمراوغة إيدير ميليتاو والتسديد من الزاوية المغلقة، لكن الحارس تيبو كورتوا استمر في التألق وتصدى للكرة ببراعة، وكان الريال خطراً في الهجمات المعاكسة، وشهدت الدقيقة 66 من زمن اللقاء إهدار فينيسيوس جونيور لانفراد تام بحارس مرمى الريدز أليسون بيكر بعد تسلمه كرة طولية من فيديريكو فالفيردي انطلق بها ودخل منطقة جزاء الريدز قبل أن يسددها في جسد الحارس الذي خرج من مرماه للتصدي للهجمة، فيما حاول كريم بنزيما متابعتها إلا أن أليسون تصدى لها مجددًا، ومع استمرار الفريقين بتهديد مرمى الآخر تتواصل نتيجة التعادل السلبي حتى نهاية اللقاء وتأهل الريال بمجموع النقاط.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الريال على ليفربول 3 - 1، فيما فاز مانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند 2-1.

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