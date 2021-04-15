لجنة مكافحة الفساد تعتقل مدير عام الشركـة العامة لصناعات النسيج والجلـود

2021/04/15 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاربعاء، بان لجنة مكافحة الفساد أعتقلت مدير عام الشركـة العامة لصناعات النسيج والجلـود.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة مكافحة الفساد اعتقلت (ريـاض عبـد الحسيـن شاغـي) مديـر عـام الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود".

واضاف، ان "اللجنة اعتقلته في مطار اربيل بعد قدومه من تركيا".

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