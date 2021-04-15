الحلبوسي: الديمقراطية موجودة في العراق وهي الاقوى مقارنة بمحيطها في المنطقة

2021/04/15 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان الديمقراطية موجودة في العراق لكنها تختلف عن التجارب الموجودة في المنطقة، وهي الاقوى مقارنة بمحيطها في المنطقة.

وقال الحلبوسي خلال برنامج بعد المنتصف الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية، ان “الديمقراطية موجودة في العراق لكنها تختلف عن التجارب الموجودة في المنطقة، وهي الاقوى مقارنة بمحيطها في المنطقة فالبقية ما زالت الانظمة التقليدية هي الحاكمة اما العراق فيتضمن عملية ديمقراطية لكن ربما بعض مخرجات العملية الديمقراطية لا ترتقي الى مستوى استحسان المواطن”، مبينا ان “حرية التعبير في العراق موجودة ومفرطة والحرية تنتهي في حرية الاخرين ودستورنا يحترم حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم التجاوز على حرية الاخرين”.

واضاف الحلبوسي، ان “كثرة الاستجوابات والاستضافات ليست معيار للنجاح والحفاظ على الدور الرقابي اهم من الاسفاف به والدورة المقبلة ستكون فيها قوانين اقل والتي تليها اقل، اما الدورة الاولى فكانت فيها تشريعات كثيرة وصلت الى 700 قانون للحاجة الى تشريعات تتضمن تعديلات لقوانين سبقتها وبما تحتاجه الدولة”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية ارسلت اربعة قوانين وتم تشريعها اما الحكومة السابقة انجزت 80% منها وخلال شهرين سيعلن المجلس استكمال جميع القوانين بالتالي حينها سيكون قد ادى ما عليه من مشاريع قوانين ومقترحات قوانين”.

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