تراشق‭ ‬بيانات‭ ‬عنيف‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية حول‭ ‬المغيبين‭ ‬و‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬

2021/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬تركية‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التفاهمات‭ ‬المشتركة بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬سلسلة‭ ‬ملفات‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬مع‭ ‬سفير‭ ‬أنقرة‭ ‬فاتح‭ ‬يلدز‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مهامه‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ […]

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