2021/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباحثات عراقية تركية بشأن تنفيذ التفاهمات المشتركة بغداد – الزمان بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سلسلة ملفات تحظى باهتمام مشترك بين العراق وتركيا مع سفير أنقرة فاتح يلدز الذي أنهى مهامه رسميا في البلاد.
وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان ، أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراشق بيانات عنيف بين الكتل السياسية حول المغيبين و جرف الصخر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان ، أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراشق بيانات عنيف بين الكتل السياسية حول المغيبين و جرف الصخر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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