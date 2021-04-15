2021/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بدل ان يكون شهر رمضان مناسبة للتسويات والتفاهمات السياسية في بلد أرهقته المهاترات حتى نالت من مرتكزات كثيرة في سلمه الاجتماعي في خلال ثماني عشرة سنة، نجد ان التراشق الإعلامي بات على اشده بين النواب العراقيين بشأن ملفات تقع في صلب مهمات وجودهم كممثلين عن الشعب المغيب. لقد مل العراقيون هذه المهاترات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمضان والفرصة السانحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمضان والفرصة السانحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).