2021/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬سفير‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬محند‭ ‬لعجوزي‭ ‬تمسك‭ ‬بلاده‭ ‬باستضافة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬بالجزائر‭ ‬عندما‭ ‬تسمح‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬بذلك،‭ ‬وأعربت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬لقيام‭ ‬الجزائر‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬سوريا‭ ‬للحاضنة‭ ‬العربية‭ ‬وأن‭ ‬تشهد‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر متمسكة باستضافة القمة العربية وروسيا تضغط لعودة سوريا الى الجامعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر متمسكة باستضافة القمة العربية وروسيا تضغط لعودة سوريا الى الجامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).