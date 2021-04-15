2021/04/15 | 00:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هاتف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي.وقال بيان لحكومة إقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البارزاني يهاتف الكاظمي والحلبوسي: منفذو هجوم أربيل سيحاسبون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني يهاتف الكاظمي والحلبوسي: منفذو هجوم أربيل سيحاسبون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني يهاتف الكاظمي والحلبوسي: منفذو هجوم أربيل سيحاسبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).