فائق زيدان :معظم المتورطين بالفساد تقف خلفهم جهات سياسية

2021/04/15 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ان معظم المتورطين بالفساد تقف خلفهم جهات سياسية.واضاف زيدان في تصريح متلفز ان ملف الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب.واوضح ان بعض المتهمين بالفساد يحتمون بالحصانة النيابية./انتهى3

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