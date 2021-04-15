مسرور بارزاني : المسؤولون عن الهجوم الإرهابي على مطار أربيل سيحاسبون

2021/04/15 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ان : المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون.وقال في بيان ان : الهجمات الأخيرة محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخلي وتعاوننا مع التحالف الدولي.واضاف ان : على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن القوات العراقية الرسمية الانسحاب فوراً من حدود الإقليم.واوضح: تحدثتُ مع الكاظمي والحلبوسي للتأكيد على محاسبة الجماعات الخارجة على القانون./انتهى3

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