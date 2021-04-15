منطقة كردستان العراق: هجوم مطار أربيل نفّذ بطائرة مسيّرة

2021/04/15 | 00:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية في منطقة كردستان بشمال العراق أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار إربيل ليل الأربعاء، نفذ بطائرة مسيرة....

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