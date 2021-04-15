الكعبي يدعو لترسيخ التجربة الديمقراطية لحفظ الحريات والحقوق

2021/04/15 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستذكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الذكرى الـ (٣٣) لجريمة الأنفال، فيما دعا الى ترسيخ التجربة الديمقراطية لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق.وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "حقبة البعث السوداء وممارساتها الدموية بحق العراقيين كشفت للعالم اجمع الوجه القبيح للدكتاتورية الصدامية التي استخدمت القتل والتعذيب والتهجير وسيلة لإدامة حُكمهـا ولو على جماجم العراقيين".ودعا النائب الأول الى "العمل الجاد من قبل جميع مكونات الشعب لترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز دولة المواطنة لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق، وتغليب مصلحة الشعب الذي عانى خلال حكم البعث وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للتوجه نحو بناء الوطن".واختتم، "بالدعاء لجميع شهداء العراق عموما ولشهداء الأنفال على وجه الخصوص بالرحمة والخلود ، والذل والمهانة لحقبة البعث الظالمة ولكل من يمجد بتلك الحقبة الوحشية" .

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