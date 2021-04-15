ريال مدريد والسيتي يكملان المربع الذهبي لدوري الأبطال

2021/04/15 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مانشستر سيتي الانكليزي فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ نصف النهائي

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