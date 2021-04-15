تطورات جديدة بشأن سعر صرف الدولار

2021/04/15 | 00:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الخبير المالي والمسؤول السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، الاربعاء، على انخفاض سعر صرف الدولار واستقرارها عند 1470 دينار خلال الايام المقبلة.

وذكر داغر في مقابلة متلفزة مع قناة NRT، اليوم (14 نيسان 2021)، ان "الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال الايام الماضية ووصولها لنحو 1500 دينار حالة مؤقتة، وسينخفض السعر خلال الايام المقبلة الى المستويات المحددة من قبل البنك المركزي نتيجة ضخ الدولار الكافي الى الاسواق المحلية".

واضاف، ان "رفع سعر الصرف خلال شهر كانون الاول الماضي كان قرارا متسرعا ولم تخضع الى دراسات كافية، لكن من المستحيل العودة الى سعر الصرف القديم".

واوضح، ان "جميع الكتل السياسية كانت مع زيادة سعر الصرف لتغطية العجز وما يصدر من تصاريح الان لا تتعدى المزايدات السياسية".

وكان سعر صرف الدولار قد ارتقع بصورة ملحوظة خلال الايام الماضية ليبلغ سعر ورقة المائة دولار الى نحو 150 الف دينار عراقي.

واشارن تقارير اعلامية خلال الايام الماضية عن توصيات دولية لرفع سعر صرف الدولار الى 1600 دينار، مما ادى الى زياد الطلب على الدولار الاميركي في الاسواق المحلية.

جدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي كان قد قرر في شهر كانون الاول الماضي رفع سعر الدولار الى 1450 دينار للحكومة على ان يبيعها البنك للمصارف بسعر 1460 دينار ويصل ليد المواطن بسعر 1470 دينار.

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