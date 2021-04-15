زيدان : لاصحة لوجود طرف ثالث خلال التظاهرات

2021/04/15 | 00:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان انه لايوجد طرف ثالث خلال التظاهرات.وقال في تصريح متلفز :" ان وزير الدفاع تورط باطلاق مفردة الطرف الثالث"./انتهى3

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