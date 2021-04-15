الحكيم: استهداف مطار أربيل جريمة في “شهر فضيل”

2021/04/15 | 01:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، إن استهداف مطار أربيل جريمة في “شهر فضيل.وقال الحكيم في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” “تابعنا بقلق بالغ الخرق الأمني الذي […]

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