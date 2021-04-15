2021/04/15 | 01:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، عن مصير ملفات قتل المتظاهرين، والطرف الثالث، وملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وفيما تحدث عن قضاة وصفهم بالدمج، أفصح عن طبيعة التدخلات السياسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء يتحدث عن الطرف الثالث وسقوط الموصل والقضاة الدمج المركز الخبري الوطني.

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