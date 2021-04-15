صالح: تكرار استهداف منشآت في أربيل وبغداد ومناطق اخرى جرائم إرهابية مُدانة

2021/04/15 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس الجمهورية: تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته

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