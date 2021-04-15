وزارة الدفاع الاميركية تعلق بشأن استهداف مطار أربيل

2021/04/15 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علقت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، بشأن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، إن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول استهداف مطار أربيل الدولي، بكردستان العراق".وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى نشوب حريق كبير في محيط المطار"، بحسب ما نقله موقع الحرة.



وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، إن طائرة مسيرة تحمل مادة شديدة الانفجار، استهدفت مركزا للتحالف الدولي داخل مطار أربيل.وأضافت الوزارة في بيان أنه "بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار".وأوضح البيان أنه "ولحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

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