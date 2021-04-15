أنقرة: واشنطن عدلت عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود

2021/04/15 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت الولايات المتحدة عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع عبر مضائق تركية، وذلك في خضم توتر بين أوكرانيا وروسيا، بحسب مسؤولين أتراك ووسائل إعلام تركية.

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