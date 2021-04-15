الدفاع التركية تكشف عن الخسائر التي تكبدتها إثر استهداف قاعدتها في نينوى

2021/04/15 | 01:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن جنديا من قواتها قتل في استهداف لقاعدة بعشيقة العسكرية التركية في محافظة نينوى.

وأضافت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (14 نيسان 2021) "أن الهجوم تم بثلاث قذائف صاروخية، سقطت واحدة منها على القاعدة واثنتان على القرية المجاورة للقاعدة العسكرية".

وكان مراسل NRT عربية في نينوى قد أفاد بأن معسكرا تابعا للقوات التركية تعرض للقصف في منطقة بعشيقة.

وذكر مراسلنا، أن "قصفا استهدف معسكر للقوات التركية في محافظة نينوى".

وأضاف إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

واشار أن الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مبينا أن مصدر القصف ما زال مجهولا.

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