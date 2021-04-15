برهم صالح يعلق على هجوم أربيل ويدعو إلى ’مكافحة الخارجين عن القانون’

2021/04/15 | 01:14 - المصدر: وكالة ناس

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تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته، وتستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون.

برهم صالح / تغريدة

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