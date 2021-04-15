الصراع الدولي اليوم - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2021/04/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي مخاطرُ الصدام الأمريكي- الصيني ومحاولة عزلٍ الصينِ بزعزعة موقفِ الحليف القوي "روسيا"لا شكّ أنّ السلطة الحقيقية التي تتحكم بالإدارة الامريكية وتوجهها هي سلطة رأس المال ومصالحه عبر العالم، والرأسمال هو الذي يحرّك السياسة الأمريكية وأعمالها الحربية العسكرية ضد الشعوب؛ الرأسمالُ الذي يبقى جائعاً دائماً إلى تحقيق الأرباحِ الجديدة ونهب ثرواتِ الشعوبِ عبرَ شنِّ الحروب العدوانية ضدّها.



إنّه الجشعُ الر ......





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