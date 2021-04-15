برهم صالح : تكرار استهداف منشآت في اربيل وقبلها في بغداد جرائم ارهابية تعيق المساعي لحماية استقرار البلد وسيادته

2021/04/15 | 01:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى توحيد الصف لفرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الخارجين عن القانون .وقال صالح في تغريدة على / تويتر :" ان تكرار استهداف منشآت في اربيل ، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى ، جرائم ارهابية مدانة تستهدف امن المواطن وتعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته ، وتستوجب توحيد الصف لدعم الاجهزة الامنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون "./ انتهى2

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