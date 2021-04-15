2021/04/15 | 01:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الهجوم على مطار أربيل بالإرهابي.وقال صالح في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “‏تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يصف قصف أربيل بالإرهابي..



تغريدة المركز الخبري الوطني.

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