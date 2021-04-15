2021/04/15 | 01:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح : ‏تكرار استهداف منشآت في أربيل وفي بغداد جرائم إرهابية

الرئيس صالح : ‏استهداف منشآت في أربيل وبغداد ومناطق اخرى يستوجب مكافحة الخارجين عن القانون

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