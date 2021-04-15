2021/04/15 | 01:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 01:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).