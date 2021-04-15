تقرير اللجنة الخاصة بتظاهرات الناصرية

2021/04/15 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام ونصف من احتجاجات الناصرية، أعلنت اللجنة التحقيقية التي أمر في تشكيلها رئيس الوزراء العراقي عن توصياتها بأحداث ذي قار، فما هي هذه النتائج والتوصيات؟

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