2021/04/15 | 01:44 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد عام ونصف من احتجاجات الناصرية، أعلنت اللجنة التحقيقية التي أمر في تشكيلها رئيس الوزراء العراقي عن توصياتها بأحداث ذي قار، فما هي هذه النتائج والتوصيات؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير اللجنة الخاصة بتظاهرات الناصرية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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