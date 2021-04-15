بارزاني يعد بمحاسبة المسؤولين عن قصف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة

2021/04/15 | 02:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني أن المسؤولين عن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون....

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