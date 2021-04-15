"تصعيد ملموس وخطير".. هجوم أربيل نُفذ بطريقة جديدة

2021/04/15 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية في نحو شهرين، يتعرض مطار أربيل الدولي بكردستان العراق لهجوم، لكن الجديد هذه المرة أنه نفذ بطائرة مسيرة

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