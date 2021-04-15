اعتقال الشرطية المتهمة بقتل أميركي أسود وتوجيه الاتهام لها

2021/04/15 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في ولاية مينيسوتا الأميركية الشرطية التي تسببت في مقتل شاب أسود قبل أيام، ووجهت إليها تهمة "القتل غير العمد"

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