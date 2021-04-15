هجومان بطائرة مسيرة  وثلاثة صواريخ يستهدفان مطار أربيل وقاعدة تركية قرب الموصل

2021/04/15 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق)-(أ ف ب) – استهدف هجوم ليل الأربعاء مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أميركيون، نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة، في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.تزامناً، استهدف هجوم صاروخي منفصل قاعدة عسكرية تركية في بعشيقة الواقعة على بعد 50 كلم عن […]

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