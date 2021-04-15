البزاز يمنح عائلة موصلية 20 مليون دينار إضافة لمنحة (الشرقية)

2021/04/15 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ندى شوكت منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز عائلة ابو دنيا من الموصل التي ظهرت ضمن برنامج (على نياتكم ترزقون)، 20 مليون دينار اضافة الى منحة البرنامج.وعائلة ابو دنيا هي اولى العوائل التي تم مد يد العون لها في الحلقة الاولى من البرنامج الانساني الذي تعرضه قناة (الشرقية) ضمن […]

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