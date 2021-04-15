الأحد المقبل.. المدارس تفتح أبوابها للدوام الحضوري

2021/04/15 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

حددت وزارة التربية يوم الأحد الموافق 18 نيسان الحالي، أول أيام الدوام الحضوري، بينما حذرت لجنة التربية البرلمانية وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من خطورة الموقف الوبائي وانعكاساته على صحة طلبة المدارس حال بدء دوامهم

الحضوري.

ووجه وزير التربية حميد الدليمي عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها.

واكد «استمرار التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع»، لافتاً

إلى انَّ قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم

والاسلامية) .

من جانبه، اوضح عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي لـ»الصباح» انَّ «الموقف الوبائي في البلاد خطر جدا، واعداد الاصابات في تزايد مستمر، لاسيما انَّ بعض الاصابات هي من الاطفال»، عادا قرار جعل الدوام حضوريا ليومين بالاسبوع لمراحل معينة، «صائبا من الناحية التربوية لإكمال المنهاج المقر للفصل الثاني، بيد انه خطر من الناحية الطبية على الطلبة».

إلى ذلك، بين المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون لـ»الصباح» انَّ «التعليم لمراحل الرابع والخامس الابتدائي والاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي، سيكون الكترونيا فقط».

ونوه بانَّ «الوزارة كيفت المنصات الالكترونية بضمنها نيوتن وفضائية العراق التربوية، لتوجيه الدروس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية المنتهية وغير المنتهية لاكمال المنهاج الدراسي المقرر للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي».

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