الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل

2021/04/15 | 03:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل .وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى".واضاف: ان "الكاظمي َأكد ان أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن" . وتابع، انه "في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

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