توجيه عاجل من الكاظمي بعد الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى

2021/04/15 | 03:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، ان الكاظمي "وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى، َوأكد ان أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن". وأضاف الكاظمي وفقا للبيان، انه "في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

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