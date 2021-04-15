تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بصاروخ في شمال العراق

2021/04/15 | 03:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها وإصابة طفل في هجوم صاروخي على مجمع عسكري في منطقة بعشيقة بشمال العراق، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة عسكرية في المنطقة وإن واحدا أصابها.



وأضاف أن الآخرين سقطا في قرية قريبة، فأصيب الطفل.

وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق طائرة مسيرة مسلحة واتُّخذت «الإجراءات اللازمة».

في موازاة ذلك، أفيد أن طائرة مسيرة أسقطت متفجرات قرب قوات أميركية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت سابق اليوم، بحسب ما أعلن مسؤولون أكراد.



ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وهذا أول هجوم معروف تنفذه طائرة مسيرة على القوات الأميركية في أربيل، وسط زيادة مطردة في الهجمات الصاروخية على القواعد التي تستضيف قوات أميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد، والتي تحمّل واشنطن جماعات مسلحة تدعمها إيران المسؤولية عنها.

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