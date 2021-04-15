مباراة كروية ودية تجمع رواد العراق وانكلترا

2021/04/15 | 03:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأربعاء، في مكتبهِ بمقر الوزارة السفير البريطاني في بغداد ستيفين هيكي مقترح لإقامة مباراة ودية بكرة القدم بين رواد البلدين.

وذكر بيان للوزارة ان «الوزير درجال استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة في احتضان الشباب وفسح المجال أمامهم لتطوير قابلياتهم وإظهار مواهبهم على الرغمِ من الظروف الصحية الصعبة جراءَ انتشار جائحة كورنا التي أثرت على الحياة بصورةٍ عامة، وتوعية الشباب مع اقتراب الانتخابات البرلمانية».

وبَينَ درجال للسفير البريطاني «مهام الوزارة الأساسية في تثقيف الشباب للاشتراك بالانتخابات وتقديم البرامج التوعوية وكيفية اختيار الأمثل بما يخدم الوطن في المرحلة الحالية التي تتطلب العمل وتقديم الإسناد والعون للشريحة الشبابية التي نعول عليها في بناء العراق».

من جانبهِ أكد السفير البريطاني في العراق ستيفين هيكي حرص بلاده للإسهام في دعم الشباب بكافة الجوانب من خلال مؤسسة الأمير الراحل فليب التي تهتم بالشباب في بريطانيا والعالم.

وتقدم الجانبان بمقترح لإقامة مباراة ودية تجمع رواد العراق وانكلترا بكرة القدم.

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