توجيه من القائد العام للقوات المسلحة حول هجوم أربيل

2021/04/15 | 03:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بفتح تحقيق فوري في "الاعتداء" الذي وقع في أربيل.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (15 نيسان 2021)، إنّ "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى".

وأضاف، أنّ "الكاظمي َأكد أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن" .

وتابع، أن "في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

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