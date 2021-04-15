قضية الأمير حمزة.. محاكمة محفوفة بالمخاطر

2021/04/15 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت أن أفهم ما حدث في الأردن، وفشلت في توصيف ما جرى، عدت لقراءة البيانات الشحيحة التي صدرت، والمعلومات النادرة التي أُعلنت، والتسريبات الكثيرة التي نُشرت؛ فوجدت نفسي حائرا أكثر.

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