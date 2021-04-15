2021/04/15 | 04:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

باشرت الشركة المحال إليها مشروع إعادة تأهيل كورنيش البصرة، أمس الأربعاء، أعمالها بعد أن واجهت بعض المعوقات الإدارية والفنية والتي أخرت المباشرة بتنفيذ الأعمال فيما بينت أن المباشرة الفعلية ودخول الآليات إلى العمل ستكون يوم السبت المقبل.

وقال مدير الشركة رحيم البزوني إن قيمة المشروع تبلغ 11 مليار ومدة تنفيذ هي 540 يوم ولكن محافظ البصرة طلب من إدارة الشركة أثناء تواجد لجنة خليجي 25 في البصرة أن يتم إنجاز العمل قبل انطلاق البطولة والشركة وعدت المحافظ بذلك ولكن بشرط تعاون جميع الأطراف معها وخصوصاً فيما يتعلق بإزالة التجاوزات من على ضفاف شط العرب.

وأضاف البزوني أن المطاعم العائمة تعد من ضمن التجاوزات وقرار إزالتها من عدمه يبقى بملعب الحكومة المحلية وهي من ستقرر مصيرها خلال الأيام المقبلة على حد تعبيره.

ونوه إلى أن مشروع إعادة تأهيل كورنيش شط العرب يبدأ من بوابة القصور الرئاسية ويشمل إزالة كافة التجاوزات ومقرنص الأرصفة والتبليط والعمل بمواصفات عالمية وضعت من قبل الشركة الاستشارية والتي قامت بوضع مناشئ ونوعية المواد التي ستستخدم في تنفيذ المشروع.

كما بين أن كافة الأكشاك التي ستوضع بعد انتهاء أعمال التأهيل ستكون متحركة وغير ثابتة في مكان واحد كي لا تعيق حركة المواطنين وسيكون مقسم إلى ثلاثة أقسام ممشى خاص بالمواطنين وآخر للدراجات الهوائية والجزء الثالث سيكون لمنطقة انتظار المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من المحافظ.. المباشرة بإعادة تأهيل كورنيش البصرة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من المحافظ.. المباشرة بإعادة تأهيل كورنيش البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).