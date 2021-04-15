مستشفى الكرمة يعلن انقاذ طفل بعمر سنة واحدة بعد غرقه في أحد الجداول

2021/04/15 | 04:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار انقذت الكوادر الطبية في مستشفى الكرمة بمحافظة الأنبار، الأربعاء، طفلاً بعمر سنة واحدة، بعد غرقه في أحد الجداول النهرية. وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكن فريق طبي في طوارئمستشفى الكرمة للولادة والطوارئ التابع لدائرة صحة الانبار، من إنقاذ حياة طفل بعمر سنة من منطقة البوجاسم في …

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