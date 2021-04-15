داخلية إقليم كردستان تصدر بيانا بشأن قصف مطار أربيل

2021/04/15 | 04:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، سماع دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث”. واضافت: “سنوافيكم بملابسات الانفجار ونتائج التحقيق لاحقاً”.

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