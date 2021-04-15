طائرات F 16 العراقية تعالج 3 كهوف لداعش في سلسلة جبال حمرين

2021/04/15 | 04:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، قيام طائرات إف 16 بمعالجة 3 كهوف لإرهابيي داعش في سلسلة جبال حمرين.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة العمليات الخاصة الثانية، طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية”.وأضاف البيان أن …

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